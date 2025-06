Temporada de estreia de Endrick na Europa supera candidato à Bola de Ouro

A primeira temporada de Endrick pelo Real Madrid está oficialmente encerrada. Mesmo com poucas oportunidades entre os 11 iniciais e com entradas nos minutos finais, o jogador acumula números superiores aos de grande atletas brasileiros em suas primeiras temporadas, encerrando seu primeiro ano na Europa com oito participações em gols em 37 partidas.

Destas oito participações, foram sete gols marcados, sendo o seu primeiro gol contra o Real Valladolid em sua primeira partida pelo clube espanhol. O jovem também deixou sua marca na UEFA Champions League, anotando seu único gol na liga, com apenas 10 minutos em campo.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução/endrick Reprodução/endrick Reprodução/endrick Reprodução/endrick Voltar

Próximo

Pela Copa do Rei, o camisa 16 teve papel fundamental na campanha que levou o Madrid para a final, com cinco gols em seis partidas, o atacante disputou a artilharia até a final da competição.

Para efeito de comparação, o recém-campeão da Europa League, Richarlison, em seu primeiro ano na Inglaterra, atuou por 3028 minutos em 41 partidas, neste período o brasileiro marcou 5 gols e concedeu 4 assistências, com uma média de 606 minutos para marcar um gol. Cotado para vencer a premiação Ballon d’Or, Raphinha em sua primeira temporada na Europa, atuando pelo Vitória Guimarães, atuou somente em 17 jogos, com 6 participações em gols em 988 minutos em campo.

Trazendo a comparação para o Brasil, Pedro, atual atacante do Flamengo, quando atuou pela Fiorentina, participou de somente quatro partidas, acumulando somente 59 minutos em campo pelo time italiano. Revelado na mesma época que Endrick, Vitor Roque foi comprado pelo Barcelona, onde enfrentou dificuldades em atuar no nível intenso da Europa, Vitor atuou somente em 16 jogos por 353 minutos e marcou somente dois gols.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse: https://go.aff.afiliados.vivasortebet.com/leodias