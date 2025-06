Tensão no mar! Pescadores registram encontro com orca em litoral do Brasil

Um vídeo gravado nesta quinta-feira (29) na Praia de Caiçara do Norte, litoral do Rio Grande do Norte, flagrou a surpresa e o nervosismo de pescadores ao se depararem com uma orca. Conhecida como baleia assassina, o animal acompanhou a embarcação do grupo, que voltava para casa.

É possível ver nas imagens a agitação dos pescadores, que expressavam receio e tentavam entender as intenções da orca – se apenas curiosa ou potencialmente perigosa. A proximidade do animal, também chamado de “assassina dos mares”, com o barco, gerou grande tensão e apreensão a bordo.

“Meu Deus do céu… olha o tamanho disso… ela tá vindo pra cá!”, relata um dos homens, demonstrando o susto com a situação.

O caso viralizou nas redes sociais, gerando ampla repercussão, com milhares de visualizações e comentários.

Veja o vídeo: