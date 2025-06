Tentativa de furto em caminhões parados na BR-364 termina com prisão em Cruzeiro do Sul

Um homem foi preso na tarde de quarta-feira (10) após tentar furtar cargas de caminhões que estavam parados na BR-364, em Cruzeiro do Sul. A interrupção no tráfego ocorreu devido a uma carreta que ficou atravessada na pista, causando retenção de veículos no trecho. Aproveitando a situação, o suspeito tentou acessar os caminhões, mas foi flagrado por motoristas que estavam no local.

O homem não identificado foi contido pelos próprios caminhoneiros e entregue à Polícia Militar, que foi acionada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também prestou apoio à ocorrência. A rápida mobilização das autoridades garantiu a prisão do suspeito e evitou prejuízos aos condutores.

Paralelamente, uma operação de transbordo está em andamento para remover com segurança os 30 mil litros de combustível que ainda estão na carreta acidentada. A retirada da carga permitirá a remoção do veículo e a liberação da rodovia, restabelecendo o fluxo de veículos no trecho afetado.