Terceira friagem do ano chega ao Acre nesta semana e derruba temperaturas para até 16ºC

O Acre se prepara para uma mudança brusca no clima a partir da próxima sexta-feira (20) de junho, com a chegada da terceira friagem do ano. A queda nas temperaturas será causada pela nona onda polar de 2025, segundo previsão do pesquisador Davi Friale. O fenômeno também marca o início oficial do inverno no hemisfério sul.

Até lá, o tempo segue quente em todo o estado. O calor deve predominar até quinta-feira (19), com dias de sol forte e chuvas isoladas. As temperaturas máximas devem ficar entre 31ºC e 34ºC, enquanto as mínimas variam de 20ºC a 24ºC, dependendo da região. No leste e sul do Acre, os termômetros devem marcar entre 20ºC e 23ºC, e no vale do Juruá, entre 21ºC e 24ºC.

Com a chegada da frente fria, os ventos também devem mudar, trazendo uma massa de ar mais fria e seca para o estado. A partir do sábado (22), cidades como Rio Branco, Brasileia e outras do vale do rio Acre podem registrar mínimas abaixo dos 16ºC durante as manhãs de sábado e domingo.