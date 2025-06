Terra pode perder proteção contra radiação? Entenda inversão dos polos

O campo magnético da Terra está passando por mudanças significativas que podem levar a uma inversão dos polos. Cientistas monitoram esse fenômeno desde 1831 e observaram um aumento preocupante na velocidade de deslocamento.

Nos últimos anos, o polo magnético norte acelerou seu movimento de 11 para 55 km por ano. Essa mudança pode ser um sinal de que a Terra se prepara para mais uma inversão geomagnética em sua história.

Entenda como esse processo funciona e quais seriam as consequências para a vida no planeta caso ocorresse nos próximos séculos no NSC Total, parceiro do Metrópoles.

