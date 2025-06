Terremoto de magnitude 5.8 atinge a Turquia e deixa um morto e feridos

Um terremoto de magnitude 5.8 atingiu a cidade de Marmaris, em Muğla, Turquia, nesta terça-feira (3/6), e resultou na morte de uma adolescente, de 14 anos, que sofreu um ataque de pânico e não resistiu. Não houve danos às estruturas, embora o tremor tenha sido sentido também nas províncias vizinhas.

De acordo com o ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya, 69 pessoas ficaram feridas, sendo que 14 delas sofreram ataques de pânico e pularam de locais altos. Elas receberam atendimento médico no local, e oito pessoas tiveram alta.

Até o momento, 46 moradores permanecem no pronto-socorro.

A adolescente morta foi identificada como Afranur Günlü. “Desejo misericórdia a Afranur, que faleceu, e condolências aos seus familiares. Também envio meus votos de recuperação aos cidadãos afetados pelo terremoto”, lamentou Yerlikaya nas redes sociais.

De acordo com o Centro Sismológico Europeu, o terremoto teve profundidade de 68 km e foi sentido nas ilhas do Dodecaneso.