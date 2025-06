Terrenos avaliados entre R$65 mil e R$102 mil vão a leilão em Rio Branco; saiba como participar

O Governo do Acre realiza, na próxima quarta-feira (4), um leilão presencial para venda de cinco terrenos urbanos localizados na Rua Rio Tejó, no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco. As áreas variam de 292,12 m² a 562,54 m², com valores de avaliação entre R$ 65 mil e R$ 102 mil.

O leilão será realizado às 9h, na sede da Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos (Selic), na Estrada do Aviário, nº 927, bairro Aviário.

Os terrenos disponíveis são os seguintes: Lote 20 562,54 m², avaliação: R$102 mil; Lote 21 550,39 m², avaliação: R$101 mil; Lote 22 483,31 m², avaliação: R$95 mil; Lote 23 368,36 m², avaliação: R$80 mil; Lote 24 292,12 m², avaliação: R$65 mil

Podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas. Os interessados devem apresentar documentação exigida no edital, como documento de identidade com foto, CPF, comprovante de endereço e declaração de visita ao imóvel ou ciência sobre suas condições. No caso de empresas, é necessário apresentar documentação que comprove a representação legal.

De acordo com a secretária adjunta de Gestão Administrativa, Keuly Costa, o leilão faz parte da política de gestão patrimonial do Estado. “Ao alienar terrenos sem uso, o governo otimiza seus ativos e contribui para a arrecadação de recursos que podem ser aplicados em áreas prioritárias”, afirmou.

O valor mínimo de incremento para cada lance é de R$ 1 mil.

Mais informações podem ser obtidas junto à Comissão Permanente de Alienação de Bens Imóveis da Secretaria de Administração (Sead), localizada na Rua do Aviário, nº 253, bairro Aviário, das 7h30 às 13h30, ou pelo e-mail: [email protected].