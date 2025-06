Thaila Ayala desabafa sobre relação difícil entre os filhos

A atiz Thaila Ayala, 39, compartilhou um momento delicado de sua vida familiar durante o podcast Mil e Uma Tretas, que apresenta ao lado de Julia Faria. No episódio que contou com a participação de Duda Reis e Sthefany Brito, a atriz falou sobre os desafios que tem enfrentado com os filhos Francisco, 3 anos, e Tereza, 2, frutos do relacionamento com o ator Renato Góes, 38.

Leia também

Segundo Thaila, o filho mais velho tem demonstrado rejeição à irmã desde o nascimento dela. “Desde que a Tereza nasceu, o Francisco não suporta a irmã. Já teve uma fase em que ele fingia que ela não existia. Depois melhorou um pouco, e agora voltou a ignorá-la totalmente”, relatou.

Ela contou ainda um episódio recente: “Fui buscá-los na escola e ele saiu primeiro dizendo: ‘Vamos, mamãe?’. Respondi que esperaríamos a irmã, e ele falou: ‘Não tenho irmã’. Apontei a Tereza, e ele disse: ‘A Tetê é irmã daquele menino de short verde. A gente pode ir’.”

Tereza e Francisco no aniversário da caçula

A atriz revelou que precisa dividir o tempo com os filhos de forma delicada. “Tenho que ficar só com o Francisco, e a Tereza me olha com um choro desesperado. Quando ele sai, aproveito para ficar com ela, mas é pouco tempo, porque ele não me deixa chegar perto da irmã. É briga o dia todo, eu já surtei, já recorri à terapia… Está bem difícil.”

Sthefany Brito, que também é mãe de dois meninos, relatou situação semelhante com o primogênito, Antônio, de 4 anos. “Tem dias que ele chega cheio de amor, quer abraçar o irmão. Em outros, diz: ‘Bota ele no quartinho dele, mamãe’.”

Julia Faria e Duda Reis também compartilharam histórias de irmãos em conflito. “Uma amiga contou que o filho dela arremessou uma lata de milho cheia na cabeça do irmão recém-nascido”, disse Julia. Já Duda brincou: “Ofereci minha irmã quando ela nasceu para vários parentes”.