Thaynara OG conta quantas pessoas foram ao primeiro dia do São João da Thay

A sétima edição do São João da Thay, que celebra a cultura e as tradições do Norte e Nordeste, foi encerrada no último sábado (7/6). O evento idealizado por Thaynara OG contou com a presença de diversos famosos. Em entrevista ao repórter Nizam, do portal LeoDias, a influenciadora falou de como estava se sentindo no último dia da festa.

Pouco antes do encerramento do São João da Thay, a dona do evento disse que seu coração estava metade aliviado: “Ainda falta fechar com chave de ouro”. Ela também aproveitou para contar que soube, por meio da Polícia Militar, que a festa recebeu entre 30 mil e 31 mil pessoas no dia anterior (6/6). “Isso me deixa muito feliz, muito satisfeita. Eu acho que o objetivo é justamente esse: levar o São João da Thay a mais pessoas que, de repente, já ouviram falar, mas não tiveram a oportunidade de estar aqui vivendo tudo isso”, destacou a influenciadora.

O evento fundado por Thaynara é gratuito e também tem um propósito social. A Academia de Vida, por exemplo, é um projeto que conta com oficinas destinadas a jovens. A ação, que começou no ano passado, tem cursos como ilustração e educação financeira.