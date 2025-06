Thaynara OG e Lucy Alves agradecem Preta Gil por apoio no projeto “Sao João da Thay”

Na noite desta sexta-feira (6/6), Lucy Alves se apresentou no palco do São João da Thay, evento que abre espaço para a cultura popular, solidariedade e tem atraído milhares de pessoas ao Maranhão. Na oportunidade, a artista cantou a música “Sinais de Fogo”, de Preta Gil, que também recebeu uma homenagem de Thaynara OG, dona da festa.

A influenciadora compartilhou o momento que Lucy canta a música de Preta no evento, com fotos da filha de Gilberto Gil passando no telão e declarou: “Preta, o São João da Thay só existe por sua causa”, iniciou Thay no story do Instagram.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Thaynara homenageia Preta Gil Reprodução Influenciadora Thaynara OG falou do projeto educacional Academia de Vida, do São João da Thay Portal LeoDias Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram A faixa “Gato do Mato” dita o momento artístico de Lucy Alves / Divulgação Voltar

Próximo

A dona da festa contou que Preta foi uma grande incentivadora do projeto: “Foi você quem acreditou, quem incentivou, quem segurou minha mão lá no começo e disse: ‘vai, esse sonho é possível’. Essa homenagem é pequena perto do tamanho da sua importância na minha vida. Te amo, Preta. Obrigada por tudo. Muito obrigada por esse momento, Lucy”, escreveu Thaynara OG.

Preta Gil, que atualmente está nos Estados Unidos para passar por um tratamento experimental contra o câncer que enfrenta, repostou o registro em sua conta oficial no Instagram como forma de agradecimento.

O São João da Thay chega à sua sétima edição neste ano. Em conversa com o portal LeoDias, a influenciadora demonstrou empolgação com o sucesso do projeto: “Fico muito feliz! Me sinto uma mãe criando um filho e vendo ele crescer, dando os primeiros passos. É a sétima edição de um evento que vai crescendo e se reinventando. Somos pioneiros nesse formato de grandes eventos com influenciadores do Brasil todo, conectados com marcas e com três pilares: social, turismo e cultura. Então, tenho muito orgulho de ver como está crescendo”, disse.