Thayse Teixeira reage às críticas por namorar homem 10 anos mais jovem: “E daí?”

Thayse Teixeira, de 38 anos, contratada do SBT e influenciadora digital, abriu o jogo sobre as críticas que recebeu na internet por conta da diferença de 10 anos para o marido, Leonardo Meireles. A revelação foi feita durante sua participação no podcast Bagaceira Chique, apresentado por Luciana Gimenez, que foi ao ar nesta quinta-feira (5/6). Sem titubear, a personalidade da mídia, que já esteve no reality rural da Record, “A Fazenda 11”, deixou claro que não gosta de homem velho.

“Eu não gosto de boy velho, nunca gostei”, disparou Thayse. Luciana completou, concordando com a convidada: “Eu também não gosto muito, não”. Teixeira continuou o desabafo: “Não gosto! Então, assim, é uma escolha minha. Mas a galera fica ali o tempo todo… Mas a gente sempre teve a cabeça bem aberta para isso. Eu não gosto de boy velho. Eu vou fazer o quê com um boy velho? Eu já sou preguiçosa para algumas coisas. Aí tem que dar um empurrãozinho. Aí eu arranjo um boy velho, eu morro. Não, não dá, Lu!”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Thayse Teixeira relembra críticas no início do relacionamento Thayse Teixeira e Leonardo Meireles – Foto: Portal LeoDias/Instagram Thayse Teixeira Thayse Teixeira e Leonardo Meireles – Foto: Reprodução/Instagram Thayse Teixeira revela como perdeu 22kg após parto. Veja antes e depois Thayse Teixeira – Foto: Victor Ferreira Thayse Teixeira revela como perdeu 22kg após parto. Veja antes e depois Thayse Teixeira – Foto: Victor Ferreira Thayse Teixeira revela como perdeu 22kg após parto. Veja antes e depois Thayse Teixeira – Foto: Victor Ferreira Voltar

Próximo

“Seu marido é mais novo, né? Como é que é essa diferença de idade?”, indagou a contratada da RedeTV!. Sem rodeios, a ex-peoa revelou: “É 10 anos. Hoje eu já lido… Aliás, a gente sempre lidou com isso de uma forma muito natural. Mas na internet todo mundo quer dar uma opinião, né? Quando eu apresentei o Leo, todo mundo vinha na foto e falava assim: ‘É seu filho?’. Poxa, velho! Obviamente que não, mas eu jogava com elas. Eu dizia assim: ‘É, sim, o meu mais velho’. Mas eu entendi que isso era sobre elas, é uma dor delas”.

A veterana da televisão aberta analisou a situação: “Isso é bom! Aí, quando você estiver beijando ele, ninguém vai falar mais nada”. Colocando um ponto final na pauta, a comentarista, que está volta e meia batendo ponto no “Fofocalizando” (SBT), compartilhou como se posiciona: “Mulher, não é, não é o meu filho. Se você não consegue arrumar uma pessoa assim, um companheiro assim… larga do pé de quem consegue, de quem gosta”.