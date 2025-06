The Witcher 4 tem vídeo de gameplay revelado no State of Unreal; assista

The Witcher 4 ganhou suas primeiras imagens de gameplay nesta terça-feira (3) no evento State of Unreal, mostrando Ciri explorando o mundo aberto do game, que utiliza o motor gráfico Unreal Engine 5. O vídeo exibe gráficos reproduzidos a partir de um PlayStation 5 (PS5) padrão, focando em texturas e iluminação com destaque para o uso de Ray Tracing. As cenas mostram, por exemplo, a musculatura do cavalo de Ciri ao correr, assim como sua movimentação em relação a desníveis no ambiente.