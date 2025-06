Thiago Silva lidera estatísticas defensivas em vitória do Fluminense sobre o Internacional

Vitória longe de casa

O Fluminense foi até o Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na noite do último domingo (1), e venceu o Internacional pelo placar de 2 a 0. O confronto foi válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com gols anotados por Kevin Serna e Paulo Baya, o Time de Guerreiros somou mais três pontos e reassumiu a quinta colocação do torneio nacional. O próximo compromisso da equipe será no dia 17, diante do Borussia Dortmund, na estreia no Mundial de Clubes da FIFA.

Zagueiro é destaque em vitória do Fluminense

Um dos destaques individuais da vitória do Time de Guerreiros diante do Internacional foi Thiago Silva. O experiente zagueiro, de 40 anos, liderou estatísticas defensivas e ajudou o Tricolor a anular o ataque rival.

O ídolo foi o líder em ações defensivas ao longo dos 90 minutos, com 14, e também em cortes, com 11. O camisa 3 ainda terminou o jogo com o segundo jogador mais interceptações, com duas.

Além disso, Thiago Silva venceu quatro dos duelos que disputou com atacantes adversários, sendo três pelo alto e um no chão. Com a bola nos pés, em 79 ações, ele concluiu 95% dos passes que tentou (60/63) e concluiu quatro passes longos em sete tentativas.