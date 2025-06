Thiaguinho brinda e faz pré-festa para a chegada do filho

Carol Peixinho está no sexto mês de gestação do primeiro filho com Thiaguinho, e o cantor está empolgado para a chegada do herdeiro nos próximos meses. Por isso, o artista resolveu reunir alguns amigos e familiares homens para o evento que chamou de “Mijo do Bento”, celebração que costuma acontecer com a chegada da criança.

“Tô aqui com meus grandes amigos homens pra celebrar um dos momentos mais especiais da minha vida: a futura chegada do meu primogênito, o Bento!”, começou dizendo o músico ao compartilhar algumas imagens dessa festa em sua conta no Instagram.

Thiaguinho ao lado do pai no Mijo do Bento Thiaguinho no evento com os amigos e familiares Thiaguinho celebrando a aproximação da chegada do filho Carol Peixinho e Thiaguinho, que estão à espera do primeiro filho, curtiram passeio em Fernando de Noronha, Pernambuco Carol Peixinho e Thiaguinho, que estão à espera do primeiro filho, curtiram Fernando de Noronha, Pernambuco Thiaguinho e Carol Peixinho serão pais de um menino: Bento

“Com muita alegria (e uns goles também), vamos abrir os braços e os corações pra receber esse novo membro da família e do bando! MIJO DO BENTO — porque alegria boa a gente comemora com verdade, com risada, com afeto e com os de sempre do lado!”, acrescentou Thiaguinho.

Em uma das fotos que publicou, o cantor mostrou que estava muito feliz ao lado de João Barbosa, seu pai. “Sou grato demais por cada abraço, cada energia boa e cada brinde pela vida que tá chegando! O Bento já é amado, esperado e cercado de amor! Agora é contagem regressiva pro meu maior show: ser pai! Vou ali que meu copo tá vazio… (risos)”, concluiu.