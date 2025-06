Thomas Bryan, acreano destaque do MMA, estreia em julho após assinar com organização internacional

O MMA brasileiro segue em plena ascensão, e a região Norte começa a ganhar destaque com a revelação de novos talentos. Um dos principais nomes dessa nova safra é o acreano Thomas Bryan, que após conquistar o cinturão da categoria até 61 kg no BRTL Fight Combat, assinou contrato com o Legacy Fighting Alliance (LFA), uma das maiores organizações de MMA do mundo.

A estreia de Thomas Bryan pelo LFA já tem data marcada: será no dia 11 de julho, durante o evento LFA Brasília. O card promete reunir grandes nomes do MMA nacional e será uma oportunidade para o lutador mostrar seu potencial em um palco de destaque. A expectativa é grande em torno da participação do acreano, que representa não só o estado do Acre, mas também a força do Norte no esporte.

Em suas redes sociais, Bryan comemorou o novo desafio e agradeceu a chance de representar sua região em um evento de renome mundial.