Thor Dantas afirma que recebeu convites para se candidatar ao Governo em 2026

Importante nome dentro da esquerda acreana, o médico Thor Dantas tem sido a aposta de alguns grupos para a disputa ao Governo em 2026.

O infectologista se posicionou publicamente sobre o assunto, neste domingo (15), em seu perfil nas redes sociais. Ele disse que recebeu convite de dois partidos para a disputa.

“Realmente recebi convite para me filiar e avaliar candidatura majoritária, já por dois partidos. Obviamente, fico honrado em ser lembrado como uma opção para função tão importante. Vejo esse momento como uma busca inicial por alternativas, em todos os campos, onde nomes estão sendo pensados”, escreveu.

Thor afirma que não tem ambição pessoal para o projeto e que tem sua vida dedicada à Medicina: “Pessoalmente, acredito que quanto mais nomes, mais rico fica o debate. De minha parte, não tenho ambição de projeto pessoal. Nasci para servir na Medicina, e minha atividade profissional me preenche por completo. No momento, estou envolvido com projetos de pesquisa de grande relevância científica, com instituições nacionais e internacionais, e meu foco está todo nisso.”

Embora tenha declinado dos convites, o médico destacou que deve participar das discussões sobre 2026.

“Mas todos sabem que sou um pensador inquieto e envolvido com as questões de nosso tempo e de nossa sociedade – daí certamente vem a lembrança de meu nome. Sempre estive no debate e na busca pelo encontro de soluções para os problemas, independentemente do governo. Qualquer decisão quanto a convites como esses passa por uma avaliação ampla, que envolve questões pessoais, de foro íntimo, profissional e familiar. Envolve também avaliação da conjuntura política, interna e externa – na qual, como se sabe, ainda há bastante coisa por acontecer. Como se diz: ainda tem água para passar por baixo, e por cima, da ponte”, pontuou.

“O debate está aberto. E vou certamente participar dele, sempre pensando em como posso melhor contribuir para o tempo e o lugar onde vivo. Aliás, e a propósito, viva o Acre em seu aniversário”, finalizou.