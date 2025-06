Time de Portugal anuncia que aceita bebês reborn como sócios

Em uma jogada de marketing com tom humorístico, o Leça Futebol Clube, time da terceira divisão de Portugal, anunciou nessa terça (4/6) que bebês reborn poderão ser inscritos como sócios do clube. Os bonecos hiper-realistas, feitos à mão, têm causado repercussão e polêmica nas últimas semanas. Na rede social X, a postagem já ganhou 2,7 mil curtidas.

Leia também

Caindo na graça dos amantes de futebol e promovendo a ação para o clube, o Leça proporcionou interações dos usuários das redes e incentivou a ideia de ter um boneco para dar lugar a mais um sócio, além do torcedor apaixonado pelo time.

No post, eles publicam a foto do bebê vestido de torcedor com uma legenda.

Veja:

O Leça é o 1.º clube do mundo a aceitar Bebés Reborn como sócios. Estas à espera de quê? pic.twitter.com/vnqaSwnj8j — Leça Futebol Clube (@lecafcoficial) June 4, 2025

“O Leça é o 1.º clube do mundo a aceitar Bebés Reborn como sócios. Estas à espera de quê?”, escreveu o clube, em nota.

O time português mostra na postagem também que a inscrição de sócio para o bebê reborn pode ser feita no site do clube ou na secretaria do estádio.