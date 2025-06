Tiroteio fecha Avenida Brasil durante operação policial no Rio

A Polícia Militar do Rio de Janeiro deflagrou, na madrugada desta terça-feira, 3, uma grande operação no Complexo de Israel, na Zona Norte da capital fluminense.

A ação resultou em intenso tiroteio e levou ao fechamento da Avenida Brasil, nos dois sentidos, na altura de Vigário Geral, por medida de segurança.

De acordo com o secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, a operação ocorre simultaneamente nas comunidades de Cidade Alta, Parada de Lucas, Pica-Pau, Cinco Bocas e Vigário Geral.

A corporação não informou a duração prevista da operação nem se houve prisões ou apreensões até o momento.

Os efeitos no transporte público foram imediatos. A Supervia suspendeu a circulação de trens no ramal Saracuruna.

Os trens com destino à Central do Brasil estão encerrando viagem na estação Duque de Caxias, enquanto os que seguem para Saracuruna e Gramacho param na estação Penha.

O intervalo entre os trens está em 40 minutos, segundo a concessionária, que afirma que a medida visa garantir a segurança de passageiros e funcionários.

Já o BRT também foi afetado. Segundo a Mobi-Rio, as linhas que operam no corredor Transbrasil estão funcionando com intervalos irregulares.

As linhas atingidas são a 60 (Deodoro x Gentileza – parador), 61 (Deodoro x Gentileza – expresso) e 71 (Vigário Geral x Gentileza – expresso).

A Avenida Brasil é a principal via expressa da cidade, com tráfego médio de 250 mil veículos por dia, e liga a Zona Oeste ao Centro do Rio.

Seu bloqueio total gerou transtornos no deslocamento de milhares de trabalhadores e estudantes logo nas primeiras horas da manhã.

Até o momento, a Polícia Militar não divulgou detalhes sobre confrontos, apreensões ou motivação específica para a operação. A reportagem seguirá acompanhando os desdobramentos.