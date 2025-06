Tirullipa é condenado pela Justiça após despir influenciadora

A polêmica protagonizada pelo humorista Tirullipa durante a Farofa da Gkay, em 2022, chegou a uma conclusão contrária ao famoso, que terá que desembolsar uma indenização por danos morais contra a influenciadora Vitória Lopes Dias de Souza. Na época, ele despiu não somente a influencer, como também a drag queen Halessia.

A coluna Fabia Oliveira descobriu com exclusividade que a Justiça decidiu condenar o filho de Tiririca após ele desamarrar o biquíni da influenciadora em uma gincana realizada durante o evento. Revoltada, Vitória entrou com um processo contra o comediante, e saiu vitoriosa – pelo menos, em partes.

Entenda

Na ação movida contra Tirullipa, a influencer afirmou que o episódio desencadeou a reprodução massiva de fotos nas redes sociais em que ela aparece despida. O conteúdo teria acarretado danos à sua imagem e honra. Por isso, ela processou o famoso alegando danos emocionais e psicológicos e pediu uma indenização de R$ 300 mil por danos morais.

O caso foi decidido de forma favorável a Vitória, ainda que em parte. A Justiça determinou a condenação de Tirulipa ao pagamento da quantia de R$ 20 mil por danos morais. Em sua decisão, a juíza do caso disse ser incontroversa a conduta do humorista que resultou na situação vexatória enfrentada pela influencer.

“Por ter interagido fisicamente com Vitória, o artista contribuiu ativamente para a posterior divulgação de suas imagens despida”, explicou a magistrada. “Isso dito, estaria mais do que comprovado o nexo causal que liga Tirullipa aos danos vividos pela autora do caso”, completou a juíza.

“Extrapolou os limites”

A sentença, publicada nesta quarta-feira (4/6), deixa claro, ainda, que o humorista “extrapolou os limites do razoável com sua conduta, expondo Vitória Lopes a uma situação com ampla repercussão social e profissional”.

Em contato com a coluna, Newton Dias, advogado de Vitória, celebrou a vitória e disse que espera que o humorista aprenda sobre limites. “Sei que essa vitória representa muito pra minha cliente, que foi ridicularizada e exposta de uma forma inconsequente em redes sociais. Que Tirulipa aprenda que existem limites a serem respeitados e caso não respeite cada excesso será punido.”

Essa não é a primeira derrota de Tirulipa na Justiça. Ele também foi condenado legalmente após abaixar a sunga da drag-queen Halessia, sem seu consentimento, durante o mesmo evento. Na ocasião, os convidados participavam de uma prova inspirada na “Banheira do Gugu”. O comediante foi condenado a pagar R$ 25 mil pelos danos morais causados no episódio.