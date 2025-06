TJAC condena a 13 anos de prisão mulher envolvida em sequestro e morte de adolescente no Acre

A Justiça do Acre manteve a pena de quase 35 anos de prisão para Tatiane Souza da Silva, envolvida no brutal assassinato da adolescente Raquel Melo de Lima, de 13 anos. A decisão foi tomada por unanimidade pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, que rejeitou o recurso da defesa pedindo a redução da pena.

Tatiane havia sido condenada em dezembro do ano passado por homicídio triplamente qualificado, cárcere privado, ocultação de cadáver e participação em organização criminosa. Ela estava foragida e só foi levada a julgamento quase três anos após o crime.

O assassinato de Raquel ocorreu em janeiro de 2021, na região conhecida como Invasão do Pica-Pau, na Estrada do Amapá, em Rio Branco. A menina e a mãe foram abordadas por criminosos armados ao saírem de um culto evangélico. Ambas foram levadas para uma área de mata, onde a mãe foi liberada sob ameaça. No dia seguinte, dois suspeitos foram presos e confessaram que Raquel havia sido torturada e executada com golpes de faca e tiros. O corpo foi enterrado em uma cova rasa.

Segundo a Polícia Civil, o crime foi cometido por membros de uma facção criminosa. Tatiane foi uma das oito pessoas condenadas pelo assassinato. Os demais envolvidos – Iago da Silva Sabino, Tiago da Silva Sabino, Rosiney Pereira dos Santos, Janes Clay Pereira dos Santos, Rosinaldo Pereira dos Santos, Francisco Elcivan Leandro Rodrigues e Francisca Roberta Gomes de Araújo – receberam penas que, somadas, ultrapassam 320 anos de prisão.

Ao manter a condenação de Tatiane, o relator do processo destacou a crueldade do crime e a gravidade dos atos cometidos, afirmando que os elementos do caso demonstram a alta reprovabilidade da conduta. A posição foi acompanhada pelos demais desembargadores da Câmara Criminal.