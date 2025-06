Tom Brady posta foto inédita de filha com Gisele Bündchen: veja

Tom Brady publicou uma foto com a filha caçula, Vivian Lake, de 12 anos, fruto do antigo casamento com a brasileira Gisele Bündchen, nesta terça-feira (3/6).

O ex-jogador de futebol americano se declarou à jovem e mostrou um registro em que os dois aparecem sorridentes em um carro.

Leia também

“Navegando pela vida com minha copiloto favorita”, escreveu Brady, que hoje trabalha como comentarista esportivo.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

O casal está junto desde 2009

Amy Sussman/Getty Images) 2 de 4

Comemorando o título do marido

Instagram/Reprodução 3 de 4

Tom Brady e Gisele com os filhos

Reprodução/Instagram 4 de 4

Tom Brady

Reprodução

Brady é pai de Benjamin, de 15 anos, também filho de Gisele, e de John, de 17 anos, fruto da relação com a atriz Bridget Moynahan.

Veja a foto:

Tom Brady e filha