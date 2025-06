Tom Brady rasga elogios para Vivian, filha com Gisele Bündchen: “Minha favorita”

Tom Brady fez uma homenagem carinhosa à filha caçula, Vivian Lake, que está com 12 anos, fruto de seu relacionamento com Gisele Bündchen. Nesta terça-feira (3/6), o ex-jogador de futebol americano publicou nos Stories do Instagram uma foto ao lado da menina.

“Viajando pela vida com minha copilota preferida”, escreveu Brady, que atualmente atua como comentarista esportivo.

Além de Vivian, ele também é pai de Benjamin, que está com 15 anos, também com Gisele, e de John, que está com 17 anos, do relacionamento com a atriz Bridget Moynahan.

Brady e Gisele se separaram em 2022, após mais de dez anos de casamento. Atualmente, a modelo brasileira vive com o professor de jiu-jítsu Joaquim Valente, com quem teve Rio, que está com 4 meses.