Tom Cavalcante comenta participação de Leo Dias no “Acerte ou Caia!”

Nos bastidores do Festa do Peão de Americana, no interior de São Paulo, Tom Cavalcante, a filha e o genro foram entrevistados por Leo Dias. Maria Antônia e Cristiano (dupla sertaneja do irmão, Jonatha) estão à espera da primeira filha, Antonella.

No evento que aconteceu no último sábado (14/6), a herdeira do apresentador do “Acerte ou Caia!”, da Record, revelou que a bebê nascerá daqui a dois meses. No bate-papo, Tom Cavalcante aproveitou para enaltecer Leo Dias. “Da primeira vez que você me entrevistou, lá no Rio de Janeiro, e hoje, a gente evoluiu, graças a Deus. Você com a sua TV LeoDias bombando, eu já sendo avô… Então acho que a vida passa por isso, por essa evolução. E considerar essa nossa amizade, que já vem de algum tempo, que é um carinho”.

Antes de encerrar, o apresentador disse que Leo Dias brilhou durante sua participação no “Acerte ou Caia!”, que ainda não foi ao ar. “Vai ser vibrante! Respondeu tudo o que não tinha que responder e respondeu mais ainda. No mais, é surpresa”, adiantou.