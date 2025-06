Tom Cavalcante critica sentença de Leo Lins e dispara: “Exagerada”

Tom Cavalcante conversou com a repórter do portal LeoDias, Mônica Apor, durante o leilão beneficente do Instituto Neymar Jr, realizado na noite desta terça-feira (10/6), na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. O humorista aproveitou para deixar a sua opinião pública sobre a pena dada ao colega de profissão Leo Lins, que recebeu uma sentença de oito anos por discriminação e discurso de ódio.

O ator comentou sobre a evolução do humor e se declarou a favor da liberdade de expressão: “Com cautela, acho que a gente tá evoluindo sempre, a gente tá como sociedade em transformação, acho que a gente tem que estar sempre de olhos e ouvido muito atentos, a gente teve um passado de humor onde a gente foi aprendendo, foi evoluindo e é muito importante que a gente possa estar atento, não cerceando o direito da fala, não cerceando o direito de se expressar, sou contra naturalmente”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Tom Cavalcante Crédito: BOXFISH Tom Cavalcante Portal LeoDias/montagem Além de humorista e apresentador, agora Tom Cavalcante é empresário de uma dupla sertaneja Portal LeoDias Reprodução Leo Lins foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão Foto/Instagram Voltar

Próximo

Tom aproveitou e deixou sua opinião sobre a sentença dada ao humorista Leo Lins, após realizar piadas ofensivas em seus shows: “Não sou jurista, mas a minha humilde opinião de cidadão é de que foi demasiado, foi exagerada a pena que foi dada ao Leo Lins enquanto a gente vê aí, aqui mesmo em São Paulo outro dia um ciclista sendo morto com um tiro na cabeça, assim de uma forma estúpida, onde a gente vê motoristas embriagados, atropelando inocentes e por aí vai, é dinheiro de NSS, enfim, então vamos de uma forma ou outra melhorar o nível de espiritualização que, né, precisa a gente tá mais a amar, mais o próximo, ter melhor entendimento nesse país”, declarou.

O humorista Leo Lins foi condenado a 8 anos, 3 meses e 9 dias de prisão em regime fechado, acusado de crimes de discriminação e discurso de ódio durante um show de comédia. A sentença foi dada pela 3ª Vara Criminal de São Paulo, mas ele ainda pode recorrer.

Além da pena de prisão, Leo também terá que pagar uma multa equivalente a 1.117 salários mínimos, baseado no valor vigente na época da gravação do show, e uma indenização de R$303,6 mil por danos morais coletivos.