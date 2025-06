Torcedores de clube belga de John Textor se revoltam com mudança de escudo e nome

O Racing White Daring Molenbeek, clube belga pertencente ao grupo Eagle Football, do empresário norte-americano John Textor, dono do Botafogo anunciou, na última quinta-feira (5/6), uma mudança radical em sua identidade visual e institucional. A equipe agora se chamará Daring Brussels e passa a utilizar um novo escudo, com alterações nas cores e na estética.

A decisão foi publicada nas redes sociais e no site oficial do clube, pegando boa parte da torcida de surpresa. O movimento gerou forte rejeição de torcedores, que criaram uma petição online para tentar barrar a mudança. O protesto, no entanto, não surtiu efeito prático.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução John Textor comemorou a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras e buscou baixar a tensão com Leila Pereira (Reprodução) Reprodução Voltar

Próximo

Segundo o comunicado divulgado pelo clube, a alteração tem como objetivo retomar uma das identidades históricas da equipe: “A partir da temporada 2025/2026, o Racing White Daring Molenbeek (RWDM) recuperará um de seus nomes originais e mais antigos: Daring de Bruxelles (‘Ousado Bruxelas’), e mais uma vez ostentará seu prestigioso número de registro, Matrícula nº 2. O renascimento deste nome histórico — simples, forte, curto, único e instantaneamente reconhecível — está enraizado na rica tradição do futebol belga.”

O texto da diretoria também destaca uma ambição de renovação para o futuro: “Acima de tudo, reflete a ambição de 2025: tornar-se um clube moderno e voltado para o futuro, orgulhosamente identificado com a capital da Europa. Este é um passo necessário para criar a marca de um clube que almeja ser autossustentável e duradouro.”

O novo escudo do clube combina as cores tradicionais vermelho, branco e preto com detalhes dourados. Segundo o clube, o tom faz referência ao brasão original da instituição, fundada em 1895

“Como um monumento do futebol belga, da tradição de Bruxelas e da cultura popular, o Daring of Brussels renasce como uma fênix, exatamente 130 anos após sua fundação em 1895. As cores do clube — vermelho e preto, naturalmente combinados com branco por razões históricas óbvias — agora serão realçadas com elementos dourados”, explica.

Apesar do apelo à tradição, a torcida do RWDM reagiu negativamente à mudança. Uma das páginas de torcedores mais ativas no X (antigo Twitter) escreveu: “Amigos do Botafogo, John Textor tomou uma decisão incompreensível e quer mudar nossa identidade. Sei que muitos de vocês têm carinho por nós. Posso pedir que assinem esta petição e deem ainda mais força à nossa tentativa de não permitir isso?”

Outros perfis também expressaram indignação com a falta de consulta à torcida. Um deles publicou: “Assinei. Mudar nome e escudo do RWDM sem consultar a torcida é desrespeito puro. Racing White Daring Molenbeek tem alma, história, identidade. ‘Daring Brussels’ é vazio e sem contexto pro contexto moderno. Futebol não é franquia, é paixão! Respeitem Molenbeek. Respeitem o RWDM.”

A mudança ocorre semanas após o clube perder a chance de acesso à primeira divisão belga, encerrando a temporada com uma sequência de derrotas.