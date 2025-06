Torcedores do Botafogo enlouquecem no Acre após vitória histórica contra o PSG no Mundial de Clubes

Foi com gritos, lágrimas e muita festa que os torcedores do Botafogo no Acre celebraram, nesta quinta-feira (19), a vitória épica do alvinegro sobre o Paris Saint-Germain, garantindo vaga na próxima fase do Mundial de Clubes 2025. O feito histórico paralisou os corações botafoguenses em todo o estado e transformou bares, casas e pontos de encontro em verdadeiros caldeirões de emoção.

Em Rio Branco, a torcida organizada Fogão Acre, que tem mais de 10 anos de existência, se reuniu para acompanhar a partida em um telão montado especialmente para o jogo. O grupo, que sempre esteve ao lado do time nos momentos mais difíceis, vive agora um dos capítulos mais inesquecíveis de sua trajetória.

As redes sociais também foram tomadas por vídeos de comemorações intensas, buzinaços e foguetórios em diversos bairros da capital e do interior do Acre. “O Botafogo está no topo do mundo e o Acre está junto nessa festa!”, dizia uma das publicações virais.

A campanha do clube no torneio vem sendo considerada uma das mais surpreendentes dos últimos anos. Com um elenco misto de juventude e experiência, o Botafogo superou os prognósticos.

Para os torcedores acreanos, independentemente do que acontecer nos próximos jogos, a vitória contra o PSG já entrou para a história — e será contada com orgulho pelas próximas gerações.