Torcedores do Flamengo se reúnem em bar de Rio Branco para jogo contra o Chelsea

A torcida organizada do Flamengo, a Acreflanáticos, se reúne novamente nesta sexta-feira (20), para assistir o segundo jogo do clube carioca no Mundial de Clubes da Fifa, que acontece a partir das 13h, horário do Acre.

O confronto será contra o Chelsea, da Inglaterra, e em Rio Branco, os torcedores poderão acompanhar o duelo no bar Brazin, que contará com uma estrutura de dois telões de LED.

Com entrada gratuita, a torcida rubro-negra estará reunida a partir das 11h da manhã, para aguardar o início do jogo, que acontece na Filadélfia, cidade dos Estados Unidos.

No primeiro jogo pelo mundial o Flamengo venceu o Espérance por 2 a 0. Ao todo, 32 clubes de cinco continentes disputam o campeonato, que nesta primeira fase de grupo, serão três jogos para cada time, em seguida ocorrem os confrontos únicos, a partir das oitavas de final.