Torcida do Espérance agita os EUA e antecipa clima de decisão contra o Flamengo

O Espérance, da Tunísia, estreia nesta segunda-feira (16/6), na Copa do Mundo de Clubes, contra o Flamengo, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. E antes mesmo de a bola rolar, a torcida do clube africano já fez sua presença ser sentida em solo norte-americano.

Desde o final de semana, torcedores do Espérance promoveram festas em locais emblemáticos das cidades que recebem a competição. Em Nova York, a Times Square foi tomada por uma multidão. Com bandeiras, faixas, tambores e cantos tradicionais das arquibancadas, os torcedores transformaram o ponto turístico em uma verdadeira celebração antes do Mundial.

Festa nas ruas e às margens do Rio Delaware

Além da movimentação em Nova York, a torcida também marcou presença na Filadélfia, cidade que recebe a partida entre Espérance e Flamengo. No Liberty Point, espaço localizado às margens do Rio Delaware, os torcedores fizeram nova demonstração de apoio com sinalizadores, fogos de artifício e muita música.

Com trajes tradicionais e cores do clube, os torcedores cruzaram a divisa entre os estados da Pensilvânia e Nova Jersey em cortejo animado, reforçando o clima de Copa e deixando claro que a equipe tunisiana terá apoio nas arquibancadas mesmo fora de casa.

Expectativa para o confronto

A movimentação da torcida aumenta a expectativa para a estreia do Espérance, que encara o Flamengo de Tite logo na primeira fase da competição. O vencedor do confronto avança às oitavas de final do torneio.

A delegação do clube tunisiano também vem recebendo apoio próximo dos torcedores desde sua chegada aos Estados Unidos. A presença intensa nas ruas reflete a esperança da torcida em repetir campanhas históricas e colocar novamente o nome do Espérance entre os protagonistas do futebol africano em torneios internacionais.