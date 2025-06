Torcida do Fluminense no Acre organiza evento para assistir a jogo do Mundial de Clubes neste sábado

A torcida organizada do Fluminense no Acre, conhecida como FluAcre, promove neste sábado (21) um encontro especial para acompanhar o segundo jogo do clube carioca na Copa do Mundo de Clubes. A partida será contra o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, com início marcado para às 17h (horário local).

O evento será realizado no King Sport Bar, localizado na rua Senira Nogueira, nº 175, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco. A concentração dos torcedores está prevista para começar a partir das 14h.

Para garantir conforto e uma boa experiência aos tricolores, o local contará com ambiente climatizado, três telões de 100 polegadas e três televisores de 65 polegadas, oferecendo uma excelente estrutura para quem deseja acompanhar a partida com animação.

Além da transmissão do jogo, o evento terá feijoada à venda por R$ 49,99 e promoções de bebidas alcoólicas, como o chopp Amstel por R$ 6,99. A FluAcre promete uma tarde de muita torcida, confraternização e incentivo ao Fluminense, que busca avançar na competição internacional.