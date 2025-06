Torre Eiffel é iluminada com as cores do Brasil durante visita de Lula a Paris

A Torre Eiffel foi iluminada de verde e amarelo, em referência à visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à França. A homenagem ocorreu no início da agenda do presidente brasileiro em Paris, onde cumpre compromissos diplomáticos e comerciais.

Lula chegou à capital francesa a convite do presidente Emmanuel Macron. Durante a visita de Estado, os dois presidentes devem assinar cerca de 20 acordos bilaterais nas áreas de vacinas, segurança pública, educação e ciência e tecnologia.

O chefe do Executivo também informou que os encontros com Macron devem incluir temas como a guerra entre Rússia e Ucrânia, o conflito em Gaza, o acordo Mercosul-União Europeia e a cooperação na área de defesa, com destaque para o programa conjunto de desenvolvimento de submarinos.

Na sexta-feira (6), Lula receberá o título de doutor honoris causa da Universidade Paris 8 e será homenageado em sessão oficial da Academia Francesa. De acordo com registros da instituição, apenas 19 chefes de Estado receberam a homenagem até hoje. O único brasileiro antes de Lula foi Dom Pedro II, em 1872.

Ainda na França, o presidente participará do Fórum Econômico Brasil-França, visitará a exposição sobre o Ano do Brasil na França, e deve participar da abertura da temporada cultural brasileira, que terá atividades em mais de 50 cidades francesas até setembro.

Na sequência da viagem, Lula irá a Toulon, onde voltará a se encontrar com Macron na base naval local. Também estão previstas visitas a Lyon, onde deve conhecer a sede da Interpol, e a Nice, onde participará da Terceira Conferência da ONU sobre os Oceanos. No domingo (8), Lula foi convidado para um evento sobre economia azul em Mônaco.

De volta ao Brasil, o presidente deve receber líderes caribenhos na Cúpula Brasil-Caribe, marcada para o dia 13 de junho, em Brasília. Ele também foi convidado para participar da reunião do G7, no Canadá, de 15 a 17 de junho, mas ainda avalia a presença.