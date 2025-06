Trabalho infantil: vídeo mostra criança caminhando entre resíduos em lixão no Acre

Um vídeo enviado à redação da ContilNet nesta quarta-feira (18) mostra uma criança, com idade estimada em cerca de 10 anos, trabalhando sozinha em um lixão no estado do Acre. As imagens mostram caminhando entre os resíduos, sem a presença de qualquer responsável.

Durante a gravação, é possível ouvir a indignação de quem registra o momento. “Olha aí a criança, no meio do sol quente, no lixão, sozinha. Cadê o Conselho Tutelar? Cadê o vigia dali?”, diz uma das falas do vídeo. “Que fedor, bicho. Olha aí, mais sol quente”, continua a comentar o autor do vídeo

O trabalho infantil em lixões é proibido por lei e considerado uma grave violação de direitos de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Veja o vídeo: