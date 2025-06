Tradição: no Acre, comunidade constrói fogueira gigante para celebrar festa de padroeiro

Na última sexta-feira (6), os moradores do bairro Santo Antônio, em Mâncio Lima, se reuniram para celebrar o encerramento do novenário em homenagem ao santo padroeiro da comunidade. O momento mais aguardado da noite foi a queima de uma imensa fogueira de aproximadamente 18 metros de altura, símbolo de uma tradição que se mantém viva há quase três décadas.

A construção da fogueira, feita de forma coletiva, mobilizou diretamente mais de 20 homens da comunidade, que passaram a última semana recolhendo e transportando a lenha necessária. A montagem da estrutura, segundo eles, exige atenção e trabalho em equipe, mas é encarada com entusiasmo e fé.

Além da tradicional fogueira, o encerramento do novenário contou com com procissão, celebração religiosa e um bingo, reunindo moradores e fiéis de diferentes regiões da cidade.

A devoção ao santo, conhecido popularmente como o “casamenteiro”, vai além da fé: é também uma forma de reforçar os laços entre os moradores. “Santo Antônio representa o cuidado com os casais e com a juventude. É um símbolo de amor, união e esperança”, disse uma devota da comunidade.

Mais do que uma celebração religiosa, a festa se firma como um marco cultural e afetivo para Mâncio Lima, onde fé e tradição caminham juntas há 29 anos.