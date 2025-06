Traficante investigado por morte de médica da Marinha é preso no Rio

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) prendeu, nesta segunda-feira (16/6), o traficante Emerson Edgleises da Conceição Silveira, de 23 anos, sob suspeita de envolvimento na morte da médica e comandante da Marinha, Capitão de Mar e Guerra Gisele Mendes de Souza e Mello.

Segundo a 16ª DP (Barra da Tijuca), ele foi localizado e capturado no bairro de Pilares, na Zona Norte do Rio de Janeiro, no momento em que deixava a residência de sua namorada para ir até a Comunidade do Gambá, no Complexo do Lins. O suspeito foi preso após cruzamento de dados do setor de inteligência.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Polícia do RJ assume caso de médica da Marinha morta baleada na cabeça no Rio de Janeiro

Reprodução/TV Globo 2 de 3

Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio, onde a médica Gisele Mendes de Souza e Mello foi baleada

Reprodução/Redes sociais 3 de 3

Gisele Mendes de Souza e Mello, médica geriatra baleada em hospital do Rio de Janeiro

Reprodução

O que aconteceu

A oficial médica Gisele Mendes de Sousa e Mello, de 55 anos, morreu em 10 de dezembro de 2024, após ser atingida por um disparo na cabeça.

Ela saía de uma cerimônia de formatura no auditório da Escola de Saúde da Marinha e, no momento, ocorria um confronto entre militares e criminosos na zona norte do Rio de Janeiro.

A oficial, que era capitão-do-mar-e-guerra e superintendente de Saúde do Hospital Naval Marcílio Dias, foi rapidamente socorrida e encaminhada ao centro cirúrgico do hospital, onde passou por um procedimento, mas não resistiu.

A médica era formada em medicina pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e se especializou em geriatria.

Além de trabalhar como médica, Gisele havia representado a Marinha em curso no Rio de Janeiro voltado a incentivar a participação feminina em missões de paz da Organização das Nações Unidas (ONU).

Na ocasião, traficantes do Morro do Gambá atacaram policiais militares, que realizavam uma ação na região. De acordo com o apurado, houve confronto e os criminosos atiraram na direção do hospital.

A 26ª DP (Todos os Santos), responsável pelas investigações do assassinato da médica, informa que o suspeito pode ter participado do ataque aos policiais militares que estavam na região durante uma operação.

Segundo a investigação, o criminoso é apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e exercia a função de “atividade” na Comunidade do Gambá. Emerson também era foragido da Justiça por associação ao tráfico de drogas.

A PCERJ informou que Emerson foi encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde permanecerá à disposição da Justiça.

Leia também

Três suspeitos mortos durante operação

No dia 20 de março deste ano, dois suspeitos de envolvimento na morte da médica foram mortos durante uma operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) no Complexo do Lins. Segundo a corporação, ambos foram mortos após entrarem em confronto com os militares.

Os suspeitos, identificados como Marlon Siqueira Luís, de 25 anos, e Deivid Silva Martins Zuliani, de 24, tinham mandado de prisão em aberto e eram procurados pelas autoridades do Rio.

Em nota, a PMRJ informou que equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Subsecretaria de Inteligência foram alvo de tiros ao entrar na comunidade.

Os dois foram mortos após serem atingidos pelos militares, que revidaram os disparos. Com eles, foi apreendida uma quantidade de drogas que ainda será contabilizada, carregadores de pistola, um cinto de guarnição, duas pistolas e sete rádios comunicadores.

Um terceiro suspeito, identificado como Marcos Vinícius Vitória Nascimento, morreu em 21 de fevereiro durante outro confronto com o Bope.