traficantes-agridem-policiais-e-um-acaba-baleado-em-campo-grande-(ms)

Renan Bulhões Almeida, 29 anos, foi baleado e preso por tráfico de drogas, na noite desse sábado (7/6), na Rua Toró, bairro Zé Pereira, em Campo Grande (MS). Dois homens, de 22 e 27 anos, foram presos.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares patrulhavam a região, conhecida como ponto de venda de entorpecentes, quando abordaram quatro suspeitos em frente a uma residência.

Leia também

Durante a tentativa de abordagem, Renan tentou fugir com uma mochila preta. Ele foi contido no portão da residência, mas resistiu ativamente, agredindo os policiais com socos e empurrões. Outros três suspeitos tentaram impedir a prisão.

Saiba mais detalhes no Topmídia News, parceiro do Metrópoles.