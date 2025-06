Tragédia! Pai do cantor Jão morre e causa é mantida em sigilo

Na terça-feira (03/06), uma triste notícia chegou para a família do cantor Jão. Seu pai, Carlos Alberto Balbino, mais conhecido como Rebeca, faleceu em Américo Brasiliense, no interior de São Paulo. A causa da morte ainda não foi revelada.

A CONTIGO! entrou em contato com a assessoria do cantor, mas segue sem respostas.

Falecimento do pai do cantor Jão

Segundo informações da Funerária Micelli, o sepultamento de Carlos está marcado para as 10h30 desta quarta-feira (4), no Cemitério Municipal de Américo Brasiliense.

O pai do cantor Jão era proprietário de uma empresa especializada em torres de resfriamento de água industrial, localizada na cidade de Araraquara e até o momento, o artista não se pronunciou publicamente sobre o falecimento do pai.

No instagram de Carlos, a última foto tirada com o filho foi publicada no dia 3 de novembro de 2024, aniversário de 30 anos de Jão com a seguinte legenda: “Feliz aniversário meu amor”.

Pausa na carreira?

Jão encerrou sua turnê triunfal com um espetáculo memorável no Allianz Parque, em São Paulo. A turnê, que percorreu várias cidades do Brasil e consolidou o artista como um dos maiores nomes da música nacional, agora chega ao fim, marcando um momento de pausa e reflexão para o cantor.

Em entrevista ao Fantástico, o cantor revelou que está pronto para se afastar dos palcos por um período. “Quero dar um tempo, quero… virar um fantasma, assim, curtir, eu quero curtir as coisas, sabe?”, afirmou o artista, indicando o desejo de desacelerar após meses intensos de trabalho.

Questionado sobre um possível período sabático, Jão explicou que não há prazos definidos para o retorno. “A gente não programou, assim, ah, você vai voltar tal dia. Mas eu também quero fazer coisas, tipo, fazer uma festa com meus amigos e quero só ficar com os meus gatos no sofá, sem fazer nada, assistindo várias coisas”, comentou.