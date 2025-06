Traição? Suposta amante de Zé Felipe abre o jogo e expõe a verdade; veja

A dançarina Karol Gerez, apontada como pivô da separação do cantor Zé Felipe com a influenciadora Virginia Fonseca, se pronunciou pela primeira vez. Nesta terça-feira, 03/06, ela negou os rumores envolvendo seu nome.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a bailarina abriu o jogo sobre a polêmica. “Bom, vamos lá. Antes de eu ir fazer meu compromisso, antes de eu postar essas fotos dessa viagem maravilhosa que a gente teve, gostaria de falar uma coisinha aqui com vocês, que eu acho que vocês já esperam, né? Que, no caso, são essas mentiras que andam acontecendo, que todo mundo já sabe que é mentira. Mas quer tentar alimentar isso como se fosse uma verdade.“, iniciou.

E completou: “Eu, ando recebendo muitas mensagens maldosas, tanto eu quanto minha família, meu relacionamento, e não tá legal, não tá bacana. Achei que, passando um pouquinho dos dias, isso ia caindo no esquecimento da galera, o pessoal ia ver que era verdade, mas não. Infelizmente, não aconteceu”.

Karol Gerez ressaltou que não teve envolvimento com Zé Felipe. “Sabe quando o seu nome é envolvido em um assunto que nem era pra ser, mas acabou que, criando uma mentira, aqui, outra ali, outra ali, isso foi acumulando, mas você nem tem muito o que falar ou o que dizer, porque não aconteceu nada, nem teve envolvimento com nada. E é isso, São muitas mentiras e mentiras e mentiras. É isso.”, finalizou.

Separação de Zé Felipe e Virginia

Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento na última terça-feira, 27/05. “Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos. Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós”, iniciaram.

A apresentadora do SBT e o filho do sertanejo Leonardo pontuaram que eles seguirão juntos para cuidar dos filhos. “Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente”, concluiram.