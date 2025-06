Transferência? Entenda por que Neymar foi até Consulado dos EUA

O Portal LeoDias apurou o motivo por trás da ida de Neymar ao Consulado do Estados Unidos na manhã desta quinta-feira (5/06). Ao contrário de especulações sobre uma possível transferência temporária do craque para a disputa do Mundial de Clubes, pessoas próximas ao craque confirmar que o jogador apenas regularizou seu visto para cumprir um compromisso publicitário.

Segundo apurado com o entorno do craque, Neymar viajará para Miami para uma ação publicitária de uma das marcas que o patrocinam que será realizada durante a pausa do Campeonato Brasileiro. Ou seja, a ida do craque ao Consulado não possui relação com uma possível transferência para os Estados Unidos ou clube que disputará o Mundial de Clubes da FIFA entre junho e julho deste ano.

O jogador deixou claro que só resolverá a renovação contratual com o Santos após o próximo dia 12 de junho, quando o clube disputa o último jogo antes da pausa dos clubes brasileiros para o Mundial de Clubes.

Recentemente, o atacante chegou a ser especulado em clubes que disputarão a competição como o Pachuca do México, e o Fluminense. No entanto, ambos os presidentes dos clubes descartaram a possibilidade do craque se transferir para a disputa do Mundial.