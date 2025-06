Travesti é espancada com soco, chute e puxão de cabelo; veja vídeo

Imagens das câmeras de segurança registraram uma briga entre um homem e uma travesti, na madrugada desse domingo (15/6), no bairro Jardim Oriente, em Valparaíso (GO), no Entorno do Distrito Federal.

O vídeo mostra a mulher trans sendo brutalmente espancada com socos, chutes e puxões de cabelo. A vítima também revida e bate no homem.

Veja:

No vídeo, é possível ver um Ford Fiesta Sedan parado na rua. O motorista desce do carro e inicia as agressões contra a travesti.

A briga continua por alguns minutos, até que ela consegue se desvencilhar. Em seguida, o agressor volta ao carro e foge do local.

Testemunhas relataram que a briga teria sido motivada em razão de um desacordo comercial. Apesar da violência registrada, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) informou que não foi acionada para atender a ocorrência.

Até a publicação dessa reportagem, a Polícia Civil de Goiás não tinha recebido registros sobre a agressão.