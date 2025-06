Trecho da Avenida Ceará é fechado para avanço das obras do Complexo Viário; confira

As obras do Complexo Viário de Rio Branco avançam com a interdição parcial de um trecho da Avenida Ceará, entre o Colégio de Aplicação e o estacionamento do antigo Mira Shopping. A interdição, que começou nesta segunda-feira (2), visa permitir os trabalhos de perfuração e concretagem na Alça 2 do futuro viaduto.

Tapumes foram instalados no local para garantir a segurança durante as escavações necessárias ao rebaixamento da via. Simultaneamente, operários finalizam a estabilização das fundações da Alça 4, localizada nas proximidades da empresa Polo Car, com expectativa de liberação total do tráfego nas próximas horas.

Segundo a Secretaria de Obras Públicas do Acre (Seop), as intervenções seguem um plano de sinalização temporária aprovado pela RBTrans, e cada etapa deve durar entre 20 e 30 dias.

O projeto do Complexo Viário conta com um investimento superior a R$ 22 milhões, sendo R$ 18 milhões oriundos de emenda parlamentar e cerca de R$ 4 milhões como contrapartida do governo estadual. A obra é realizada por meio de convênio entre o governo do Acre e o governo federal, com recursos da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).