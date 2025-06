Trecho da Avenida Getúlio Vargas com a Ceará deve ser reaberto a meia-noite deste domingo

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), realizou na última sexta-feira (13), a interdição do trecho na Avenida Ceará, para, segundo a gestão, avançar nas obras do Complexo Viário do local.

A ação que ocorre na Rua Marechal Deodoro, até a Secretaria de Estado de Governo (Segov), na Avenida Getúlio Vargas (sentido centro-bairro), bem como do Colégio de Aplicação, na Avenida Getúlio Vargas, até a Rua Marechal Deodoro (sentido bairro-centro), deve ser finalizada até a meia-noite deste domingo (15).

A iniciativa conta com o apoio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans). O trânsito na Avenida Getúlio Vargas e na Rua Marechal Deodoro permanece liberado e funcionando normalmente.

De acordo com a gestão, o Complexo Viário é fruto de convênio entre o governo do Acre, por meio da Seop, e o governo federal, via Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), tendo o investimento total de R$ 22 milhões, sendo mais de R$ 18 milhões provenientes de emenda parlamentar e R$ 4 milhões de contrapartida do Estado.