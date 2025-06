Treinador campeão da Premier League recusa convite da seleção da Itália

Antes de voltar à ativa em novembro do ano passado, Claudio Ranieri estava aposentado do futebol desde maio de 2024, quando deixou o Cagliari após salvar a equipe do rebaixamento. Ele assumiu o primeiro clube em 1986 e passou por seis países como treinador. O título de maior destaque do italiano foi a Premier League de 2015/2016, conquistada com o Leicester City.