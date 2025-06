Um treinamento realizado por bombeiros do Quartel Central do Corpo de Bombeiros (QCG) do Rio de Janeiro vem chamando a atenção nas redes sociais nas últimas semanas. A simulação, que mistura técnicas de mergulho e combate a incêndio, surpreende pelo nível de complexidade e risco controlado.

No exercício, dois mergulhadores formados pela corporação submergem em um tanque de água. Na superfície, os instrutores adicionam combustível e, em seguida, ateiam fogo, criando um cenário extremo, semelhante ao de um incêndio com vítimas submersas.

Enquanto o fogo arde acima, os mergulhadores permanecem debaixo d’água, sem respirar, aguardando a próxima etapa do treinamento. Nesse momento, outros militares entram em ação, utilizando mangueiras para extinguir as chamas na superfície. O exercício dura cerca de três minutos e ocorre em um ambiente cuidadosamente monitorado.

Para garantir a segurança dos participantes, há um cilindro de oxigênio no fundo do tanque, pronto para ser usado caso a simulação não siga conforme o planejado.

Imagens do treinamento viralizaram nas redes, impressionando internautas e gerando inúmeros comentários sobre a coragem e o preparo físico dos profissionais envolvidos. A ação demonstra a complexidade dos protocolos utilizados pela corporação para preparar seus militares para situações de alto risco, como incêndios em ambientes aquáticos ou embarcações.

Até o momento, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro não se pronunciou oficialmente sobre a repercussão do vídeo.