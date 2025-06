Três continentes, treze vagas: veja quem já está na Copa do Mundo de 2026

A lista de seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 segue crescendo. Na última terça-feira (10/6), mais três equipes confirmaram presença no torneio: Brasil, Equador e Austrália. Com isso, já são 13 os países garantidos no Mundial, que será realizado em três sedes e contará, pela primeira vez na história, com 48 participantes.

A Seleção Brasileira assegurou a vaga com a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, em São Paulo, chegando a 25 pontos nas Eliminatórias Sul-Americanas. A campanha também marcou o primeiro triunfo sob o comando de Carlo Ancelotti. Além do Brasil, a América do Sul já tem outros dois representantes confirmados: a Argentina, que lidera a competição continental, e o Equador, que também garantiu matematicamente a vaga nesta quinta.

O Brasil chegou a 25 pontos e ao 3º lugar com o resultado. Foto: Rafael Ribeiro | CBF Gabriel Martinelli voltou a receber chance entre os titulares. Rafael Ribeiro | CBF

Na Ásia, seis seleções já carimbaram o passaporte para o torneio. Japão, Coreia do Sul, Irã, Jordânia, Uzbequistão e Austrália. Esta última, embora geograficamente pertencente à Oceania, disputa as Eliminatórias Asiáticas desde 2006. A classificação australiana veio com uma vitória de virada sobre a Arábia Saudita, fora de casa.

Pela Oceania, a Nova Zelândia foi a primeira (e até agora única) representante a assegurar presença no Mundial. Já os anfitriões, Canadá, Estados Unidos e México, têm vaga garantida automaticamente, por serem os organizadores do torneio.

Com as 13 seleções já confirmadas, restam agora 35 vagas em disputa nas Eliminatórias ao redor do mundo. A Copa de 2026 marcará uma nova era na história do torneio, com mais jogos, mais países envolvidos e um novo formato de disputa.

Confira os países já classificados para a Copa do Mundo de 2026:

Canadá, Estados Unidos e México (sedes); Argentina, Brasil e Equador (América do Sul); Japão, Coreia do Sul, Irã, Jordânia, Uzbequistão e Austrália (Ásia); e Nova Zelândia (Oceania).