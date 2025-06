Três homens são presos pela PM no interior do Acre, moto e joias roubadas são recuperadas

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul prendeu três homens durante duas ações realizadas nesta terça-feira, 17. Entre os itens recuperados pelas equipes estão uma motocicleta com restrição de furto, joias e outros objetos roubados. As ocorrências aconteceram nos bairros Conjunto Cumaru e Aeroporto Velho.

No bairro Cumaru, policiais do Giro e da Rotam localizaram dois suspeitos pouco após um assalto cometido por uma dupla em uma moto preta. Com eles, foram encontrados sete relógios, um cordão, um celular e dois capacetes. A motocicleta utilizada no crime também havia sido furtada anteriormente. Segundo o capitão Thales Campos, subcomandante da PM local, um dos detidos possui uma longa ficha criminal e era alvo de mandado de prisão. Ambos confessaram fazer parte de uma organização criminosa.

Já no bairro Aeroporto Velho, durante patrulhamento de rotina, uma equipe de trânsito abordou um homem sem documentos. Após consulta ao sistema, os policiais constataram que havia contra ele um mandado de prisão em aberto. O suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais.