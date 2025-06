Três mortos, mais de 6 mil desabrigados e rios transbordando: RS enfrenta nova tragédia climática

O Rio Grande do Sul volta a viver dias de tensão com as fortes chuvas que atingem o estado desde o início da semana. Nesta sexta-feira (21/6), a Defesa Civil confirmou a terceira morte provocada pelos temporais, além de mais de 6 mil pessoas desabrigadas em decorrência dos alagamentos, deslizamentos e destruição de pontes e estradas.

A terceira vítima foi Mauro Perfeito da Silva, de 72 anos, que morreu após uma árvore cair sobre o carro em que estava, na Avenida Rubem Berta, entre São Leopoldo e Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A filha de Mauro, que também estava no veículo, sofreu ferimentos, mas está fora de perigo.

Mortes confirmadas até o momento:

Sapucaia do Sul : Mauro Perfeito da Silva, atingido por uma árvore.

Candelária : Geneci da Rosa, de 54 anos, morreu ao ser arrastada pela correnteza. O marido, de 65 anos, ainda está desaparecido .

Caxias do Sul: Mario César Trielweiler Gonçalves, de 21 anos, morreu após a cabeceira de uma ponte ceder e o carro cair em um arroio entre Caxias e Nova Petrópolis.

Impacto das chuvas:

Mais de 6 mil desabrigados : 4 mil desalojados e 2 mil em abrigos;

98 municípios afetados , com registros de alagamentos, deslizamentos, danos em residências e infraestrutura;

552 pessoas resgatadas , além de 125 animais salvos ;

1 pessoa continua desaparecida.

Seis rios já ultrapassaram a cota de inundação, segundo o Serviço Geológico do Brasil (SGB) e a Defesa Civil estadual:

Ibirapuitã (Alegrete)

Ibicuí (Manoel Viana)

Jacuí (Dona Francisca e Cachoeira do Sul)

Taquari (Estrela/Lajeado até Taquari)

Caí (São Sebastião do Caí e Montenegro)

Paranhana (Taquara)

Municípios em situação de emergência:

Dona Francisca

Cerro Branco

Agudo

Nova Palma

Cruzeiro do Sul

As autoridades seguem em alerta, monitorando o nível dos rios e prestando assistência às vítimas em parceria com voluntários e organizações sociais. A recomendação da Defesa Civil é que moradores de áreas de risco deixem suas casas preventivamente e procurem abrigo seguro.

📝 Matéria redigida por ContilNet, com informações de Metrópoles.