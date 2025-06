Três jovens ficam gravemente feridos após colisão violenta em Rio Branco

Os motociclistas Kalebe Pietro de Jesus Fraga, de 21 anos, e André Marques Martins, de 24 anos, além do garupa Ícaro Santana de Almeida, de 27 anos, ficaram gravemente feridos na tarde desta quinta-feira (5), na Via Chico Mendes, no bairro Triângulo Novo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Kalebe trafegava no sentido Centro–bairro, em uma motocicleta modelo Factor, de cor preta e placa SHA-2E08, pela faixa da direita, quando foi surpreendido por André, que conduzia uma moto modelo Titan Start, também de cor preta e placa SQR-5B22, trafegando na faixa da esquerda. André teria tentado cruzar a pista de rolamento, saindo da esquerda para acessar a faixa da direita, com o objetivo de entrar na Rua Quinari, no bairro Triângulo. Nesse momento, a moto conduzida por Kalebe colidiu com a lateral direita da moto de André.

Com o impacto, os três foram arremessados ao solo. André sofreu uma fratura exposta na tíbia da perna direita. Ícaro relatou fortes dores no quadril, não conseguia mover a perna direita e apresentava perda de memória momentânea. Kalebe teve trauma abdominal fechado, dores nas costas, ferimento no tornozelo direito, dor na cabeça e também apresentou perda de memória temporária.

Populares prestaram os primeiros socorros às vítimas e acionaram a polícia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou três ambulâncias de suporte básico para o atendimento. Kalebe, André e Ícaro foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado estável, porém com possibilidade de agravamento do quadro clínico.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) esteve no local para isolar a área e realizar a perícia. Após a conclusão dos trabalhos, as motocicletas foram entregues aos familiares das vítimas.