Três pessoas morreram abraçadas em acidente com balão que pegou fogo em SC

Segundo o piloto, o fogo no balão foi causado por um maçarico destinado a reacender a chama caso o fogo apagasse durante o voo. O condutor não soube informar se o maçarico ficou ligado ou se houve uma chama espontânea. Ele também disse que as chamas começaram no cesto do balão.

A empresa Sobrevoar, responsável pelo voo com balão, disse que trabalha com “seriedade e cumpre todas as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Avião (ANAC)” e destacou que não tinha registro de acidentes anteriores. A empresa também lamentou a tragédia e disse que está prestando assistência às vítimas.