Treta entre Craque Neto e Denílson vira caso público: “Nunca quis estar ao lado dele”

A amizade entre Craque Neto e Denílson, que dividiram por 14 anos os bastidores da Band, parece ter ficado no passado. Após Denílson afirmar que o colega de emissora “não faz parte do seu convívio”, Neto resolveu responder à altura — e não poupou palavras.

Durante participação no programa Os Donos da Bola, que comanda atualmente na Band, Neto rasgou o verbo e disse que nunca teve interesse em manter proximidade com o ex-jogador. “Denílson é uma boa pessoa, tem um coração bom, mas eu nunca quis estar ao lado dele”, disparou o apresentador, que também destacou diferenças de estilo de vida entre os dois.

Segundo Neto, Denílson leva uma vida de glamour, enquanto ele afirma viver de forma simples, sustentada por muito trabalho. Ele ainda revelou que chegou a ser convidado para festas e aniversários do ex-colega, mas optou por não comparecer. O apresentador relembrou ainda um episódio em que retirou Denílson do ar durante seu programa, momento que teria sido o estopim do afastamento.

Denílson não ficou calado e respondeu à altura nas redes sociais. Em publicação, confirmou o episódio citado por Neto e deu sua versão:

“A única verdade aí é que realmente você me tirou do ‘seu programa’ no dia da morte do fenômeno Luciano do Valle. A partir daí, pedi para não fazer mais seu programa. Cada um com sua narrativa… cada um na sua verdade. Gratidão, Band, por tudo que vivi aí e por todas as amizades que fiz.”