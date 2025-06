treta-por-som-alto-tem-tiro,-porrada-e-pm-apagado-com-caneca-de-chope

Conhecido destino paradisíaco para milhares de turistas do Brasil e do mundo, um pequeno vilarejo na cidade baiana de Porto Seguro foi palco de uma confusão que quase terminou em tragédia, no último domingo (1º/6). Uma equipe da Polícia Militar da Bahia (PMBA) foi acionada para atender a uma ocorrência de perturbação do sossego envolvendo som alto. No entanto, a intervenção terminou em pancadaria com disparos para o alto e até um “nocaute” levado por um dos policiais.

A confusão ocorreu no bairro Parque Ecológico 1, em Porto Seguro. Dois policiais militares foram agredidos durante uma tentativa de apreensão de um equipamento de som, após denúncia de poluição sonora. De acordo com a Polícia Militar, a residência alvo da ação é recorrente em registros por barulho excessivo. Quando os PMs chegaram ao local, foram recebidos com resistência. O dono do imóvel, identificado como Nilton Henrique Barreiro Silva, de 35 anos, e outros homens, teriam reagido com agressividade.

Durante a confusão, um dos policiais, um cabo, de 40 anos, foi atingido no rosto por uma caneca de chope, sofrendo um corte na orelha e hematomas. Ele precisou ser levado ao hospital. O outro, um soldado de 30 anos, sofreu ferimentos nos joelhos, além de arranhões e um corte no dedo da mão direita.

Com o agravamento da situação, reforço policial foi solicitado. Com a chegada da segunda equipe, Nilton Henrique foi detido em flagrante. Os outros envolvidos conseguiram escapar. O equipamento de som acabou apreendido. Conhecido na região pelo apelido de “Faca Cega”, Nilton foi autuado por perturbação do sossego, além de ser acusado por tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública.