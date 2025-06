Tribunal do crime: homem que linchou mãe de bebê desaparecida é preso

Um homem identificado pelo vulgo de “Falcão”, membro de uma facção que atua no Acre, foi preso por supostamente ter participado do tribunal do crime que condenou uma mulher a um linchamento brutal.

Yara Paulino, 28 anos, foi espancada até a morte, no meio da rua, após boatos de que teria matado a própria filha, uma bebê de 3 meses que à época havia sumido e, ainda hoje, permanece desaparecida.

Informações divulgadas quando o crime ocorreu apontam que Yara era usuária de drogas e morava com três filhos na Cidade do Povo, em Rio Branco, no Acre.

Antes dessa detenção, a Polícia Civil do Acre (PCAC) já havia prendido oito pessoas envolvidas no crime. A última prisão ocorreu na última quinta-feira (29/5),

Falcão é apontado pelas investigações como um dos participantes ativos no espancamento que levou à morte da vítima. Ele foi localizado e capturado no mesmo bairro onde o crime aconteceu.

Outras pessoas foram presas em abril. Durante os interrogatórios, uma delas forneceu informações que permitiram à Polícia Civil chegar até Falcão.

Após ser detido, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde passou pelos procedimentos legais e, em seguida, foi colocado à disposição da Justiça.

Detalhes do crime

Duas semanas antes de ser submetida à sentença do tribunal do crime, Yara chegou avisou alguns vizinhos que sua filha de três meses havia sumido. Ela acusava o pai da criança de ter levado a menina sem sua permissão.

Após a notícia do desaparecimento, a foto da bebê foi colocada em um grupo de mensagens da comunidade. Apesar disso, o desaparecimento da bebê não havia sido informado à polícia.

Em 24 de março, moradores acharam uma ossada dentro de um saco de ração e imediatamente espalhou-se pelo bairro que os restos mortais seriam da criança e Yara Paulino quem teria matado a bebê.

No mesmo dia, membros de uma facção criminosa invadiram a casa de Yara e assassinaram a mulher.

A Polícia Civil do Acre segue em busca do paradeiro da criança. Dois dias depois do assassinato de Yara, a polícia inseriu os dados da criança na plataforma Amber Alert, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A menina é descrita como branca, de olhos e cabelos castanhos.